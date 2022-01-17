Англия

Заслуги немецкого специалиста отмечены на самом высоком уровне.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии FIFA.

Немецкий специалист обошел таких тренеров как Роберто Манчини и Хосеп Гвардиола в борьбе за награду.

В 2021 году Тухель выиграл с Челси Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, специалист признан тренером года в Германии, а также дважды признавался тренером месяца в АПЛ.

Ранее стал известен лучший голкипер 2021 года.