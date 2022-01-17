Заслуги немецкого специалиста отмечены на самом высоком уровне.
томас тухель, getty images
17 января 2022, 20:49
Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии FIFA.
Немецкий специалист обошел таких тренеров как Роберто Манчини и Хосеп Гвардиола в борьбе за награду.
В 2021 году Тухель выиграл с Челси Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, специалист признан тренером года в Германии, а также дважды признавался тренером месяца в АПЛ.
Ранее стал известен лучший голкипер 2021 года.