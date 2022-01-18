Англия

Томас Франк не подтвердил ранее появившуюся информацию.

Главный тренер Брентфорда Томас Франк высказался об информации, которая связывала его клуб с подписанием экс-футболиста Аякса, Интера и Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Специалист не опроверг, но и не подтвердил возможное подписание.

"Мы польщены тем, что наш клуб связывают с таким футболистом как Эриксен. Он заслуживает играть на топ-уровне. Тем не менее, я не общался с ним на данный момент", — приводит слова Франка Фабрицио Романо.

Кристиан Эриксен покинул Интер после того, как власти Серии А запретили ему выступать и тренироваться с установленным кардиовертер-дефибриллятором.

Помимо Брентфорда, возможностью подписания датчанина интересовались также клубы Нидерландов и Дании.