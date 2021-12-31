Перенесший остановку сердца футболист имеет солидный пакет предложений для продолжения своей карьеры.
Кристиан Эриксен, Getty Images
31 декабря 2021, 08:59
Бывший полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен начал тренировки и уже получил несколько интересных предложений для продолжения своей карьеры. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, на руках у 29-летнего датчанина есть 4-5 предложений от клубов из Англии, Нидерландов и Дании.
Напомним, летом этого года Эриксен перенес остановку сердца во время матча группового этапа Евро-2020. После этого кошмарного инцидента футболисту установили дефибриллятор. С тех пор он на поле не появлялся.
В середине декабря Кристиан стал свободным агентом после расторжения контракта с Интером. Стороны приняли решение расторгнуть договор, так как в Италии запрещено выступать футболистам, у которых установлен дефибриллятор.
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