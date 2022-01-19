Англия

Наставник "Красных дьяволов" спокойно реагирует на слухи вокруг футболиста.

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба в текущем сезоне продолжает испытывать серьезные проблемы с подколенным сухожилием, повреждение которого выводит его из строя на долгий период уже во второй раз за последний год.

В текущем сезоне на счету 28-летнего француза только 13 матчей (890 минут), однако за это время он сумел отдать семь результативных передач на своих партнеров.

При этом, контракт Поля с его нынешним клубом завершается уже следующим летом, что ставит Манчестер Юнайтед в сложное положение относительно будущего игрока, который даже не может выйти из лазарета, но при этом получает 290 тыс. фунтов в неделю.

Впрочем, как показывает последнее интервью, нынешнего и.о. главного тренера "Красных дьяволов" Ральфа Рангника не особо беспокоит вопрос возможного ухода его подопечного.

"Если все эти слухи правдивы, то почему бы Погба сейчас, после двух с половиной месяцев с травмой, не показать себя в наилучшей форме?

Я уверен, что он хочет показать фанатам Юнайтед, совету директоров, всему миру, каким игроком он действительно является. Если этого окажется достаточно для того, чтобы он в последствии получил контракт в другом клубе, то почему я должен становиться на его пути?

Самое главное то, как игроки справляются с тяжелыми ситуациями, в какие они рано или поздно попадают. Если футболист покажет профессиональный подход, то ему точно есть место в стартовом составе моей команды, даже если затем летом он нас покинет.

У нас с Полем был долгий разговор продолжительностью более часа после тренировки в понедельник. Очень основательный разговор. Он взял на себя обязательство отыграть за клуб до конца сезона, сказал, что может быть лучшим Полем Погба, которого только видели болельщики", — заключил немецкий наставник.

Отметим, что Рангник и болельщики Манчестер Юнайтед ожидают возвращение Погба на футбольное поле либо в матче Кубка Англии против Мидлсбро, который запланирован на 4 февраля, либо в поединке АПЛ против Бернли четыре дня спустя.