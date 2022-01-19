Англия

Микель Артета не сможет рассчитывать на ряд основных исполнителей в предстоящем поединке.

В полуфинале Кубка английской лиги лондонский Арсенал смог удержать ничейный результат в первом матчей против Ливерпуля, большую часть матча играв вдвесятером.

Накануне ответного поединка, главный тренер "канониров" Микель Артета рассказал о футболистах, который не смогут принять участие в матчей или они находятся под вопросом.

"Я не могу сейчас сказать, смогут ли сыграть в матче с Ливерпулем Томиясу, Смит-Роу и Эдегор. В любом случае, нам нужно поднимать общий уровень команды, чтобы основных исполнителей могли заменить футболисты запаса.

Что касается переноса игры с Тоттенхэмом и критики в наш адрес, то у нас не было футболистов, чтобы провести поединок. После стартовых трех туров мне твердили: не выпускай на поле детей.

Обамеянг? Он пройдет обследование в Лондоне, после чего я смогу дать вам точную информацию о его здоровье. Мы обязаны убедиться в том, что с ним все в порядке", — приводит слова испанского специалиста Football London.

Кроме того, по заявлению Артеты в команде больше нет новых случаев заражения коронавирусом.

Поединок Арсенал — Ливерпуль состоится завтра в 21:45 по киевскому времени.

Ранее решение о переносе поединка "канониров" и Тоттенхэма прокомментировал Антонио Конте.