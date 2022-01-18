Англия

Наставник Тоттенхэма высказался о несостоявшемся дерби Северного Лондона.

Матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги между лондонскими Арсеналом и Тоттенхэмом перенесли по причине большого количества зараженных коронавирусом, травмированных футболистов, а также представителей "канониров" на КАН.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте высказался об этом, удивившись формулировке, с который лига положительно отреагировала на просьбу руководства Арсенала.

"Если есть игра, которую можно сыграть — надо играть. Я долго в футболе, но на моем памяти впервые матч переносят из-за травм или отъезда футболистов на КАН. В таком случае лиге стоит позаботиться о другом графике матчей, чтобы избежать большого количества травмированных.

Это очень странное решение, которое не поддается объяснению. Впервые в жизни вижу подобное", — приводит слова итальянского специалиста BBC.

Отметим, что у Тоттенхэма на данный момент всего 18 матчей сыграно из 22 возможных.

Что касается Арсенала, то у "канониров" два матча пропущено по причине коронавируса.