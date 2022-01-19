Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и лондонский Тоттенхэм.

Лестер и лондонский Тоттенхэм проведут ранее перенесенный матч 17-го тура английской Премьер-лиги на поле Кинг Пауэр Стэдиум.

Брендан Роджерс, по сравнению с игрой против Ливерпуля (1:0), решил использовать Олбрайтона, Сеюнджю и Вестергора в линии обороны, в то время как Тилеманс вернулся в центральную ось, а позиции в атаке заняли Дака и Лукман.

Антонио Конте, после поражения от Челси (0:1), предпочел увидеть с первых минут Регилона на левом фланге обороны, в то время как в полузащите вышел Скипп, а Льорис вернулся на привычное место в рамке ворот.

Лестер: Шмайхель — Олбрайтон, Сеюнджю, Вестергор, Томас — Тилеманс, Чаудхери, Дьюсбери-Холл — Мэддисон — Дака, Лукман.

Запасные: Уорд, Якупович, Джастин, Дэйли-Кэмпбелл, Барнс, Сумаре, Макэйтир, Брант, Перес.



Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Танганга, Санчес, Дэвис, Регилон — Скипп, Хойбьерг, Уинкс — Кейн, Моура.

Запасные: Голлини, Доэрти, Родон, Ло Чельсо, Сессеньон, Алли, Хиль, Бергвейн, Скарлетт.



Матч Лестер — Тоттенхэм начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.