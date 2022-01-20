Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Лестер и лондонский Тоттенхэм наконец-то сумели провести перенесенный поединок 17-го тура английской Премьер-лиги на поле Кинг Пауэр Стдэиум. "Лисы" в этой игре сумели отличиться первыми, несмотря на полное преимущество соперников на старте встречи, однако еще до перерыва команда Антонио Конте сумела отыграться. Впрочем, под конец встречи хозяева поля вновь вышли вперед, на что итальянский наставник ответил удачной заменой Стивена Бергвейна, который за две минуты компенсированного времени отличился сразу двумя забитыми мячами.

Обзор матча:

Лестер — Тоттенхэм 2:3

Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 — Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7

Лестер: Шмайхель — Олбрайтон, Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин, 53) — Тилеманс, Чаудхери, Дьюсбери-Холл (Сумаре, 88) — Мэддисон — Дака (Барнс, 75), Лукман.

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон (Доэрти, 46), Танганга, Санчес, Дэвис, Регилон (Бергвейн, 79) — Скипп, Хойбьерг, Уинкс (Ло Чельсо, 74) — Кейн, Моура.

Предупреждения: Чаудхери — Санчес, Бергвейн.