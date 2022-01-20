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Арсенал — Ливерпуль 0:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Жота, 19, 79

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Локонга, Эдегор — Сака, Смит-Роу (Партей, 74), Мартинелли — Ляказетт (Нкетиа, 73).

Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 75), Фабиньо, Джонс — Гордон (Минамино, 64), Фирмино (Н. Уильямс, 84), Жота.

Предупреждения: Ляказетт, Томиясу, Партей — Джонс, Минамино

На 90-й минуте был удален Томас Партей (Арсенал) (второе предупреждение). 