Англия
20 января 2022, 23:39
Дубль Жоты вывел Ливерпуль в финал Кубка Английской лиги
В решающем поединке подопечные Юргена Клоппа сыграют против лондонского Челси.
Арсенал — Ливерпуль, Getty Images
20 января 2022, 23:39
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Арсенал — Ливерпуль 0:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Жота, 19, 79
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Локонга, Эдегор — Сака, Смит-Роу (Партей, 74), Мартинелли — Ляказетт (Нкетиа, 73).
Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 75), Фабиньо, Джонс — Гордон (Минамино, 64), Фирмино (Н. Уильямс, 84), Жота.
Предупреждения: Ляказетт, Томиясу, Партей — Джонс, Минамино
На 90-й минуте был удален Томас Партей (Арсенал) (второе предупреждение).