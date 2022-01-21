Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал победу своей команды в полуфинале Кубка английской лиги над Арсеналом.

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги Ливерпуль обыграл лондонский Арсенал и вышел в финал турнира (2:0).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал исход поединка, где главную роль сыграл оформивший дубль Диогу Жота.

"Очень тяжелая игра, но парни проявили свои лучшие качества. Сейчас вся раздевалка празднует. Соперник очень хорошо начал первый тайм, но мы сумели успокоить игру и забить. Кроме того, у нас еще были моменты. Второй тайм был таким же — хорошее начало от Арсенала и наш гол.

Жота сейчас фантастический. Он прогрессирует в нашей команде, став форвардом мирового уровня", — приводит слова немецкого наставника BBC.

Ранее исход поединка прокомментировал Микель Артета.