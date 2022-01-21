Украина

Наставник Арсенала подвел итог ответного полуфинального матча Кубка лиги против Ливерпуля.

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги Арсенал на своем поле уступил Ливерпулю и прекратил борьбу за трофей (0:2).

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал результат противостояния, в котором его подопечные не сумели за два матча поразить ворота соперника.

"Мы разочарованы, но и соперником была топ-команда. У нас были моменты в обоих таймах, но нужно забивать. Мы вели игру и давили, но не смогли забить.

Последние три игры мы заканчивали матч вдесятером — это невероятно сложно на таком высоком уровне. Мы провели очень хороший матч, хоть у нас не было тренировок", — приводит слова испанского наставника BBC.

Следующий матч Арсенал проведет в субботу, 22 января против Бернли в рамках 23-го тура АПЛ.