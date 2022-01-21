Лондонцы намерены укрепить зимой полузащиту.
франк кессье, Getty images
21 января 2022, 08:48
Тоттенхэм продолжает поиски усиления на трансферном рынке для борьбы за место в топ-4.
Главными трансферными целями Антонио Конте являются два представителя Серии А — Жордан Верету из Ромы и Франк Кессье из Милана, сообщает Football Italia со ссылкой на The Telegraph.
Контракт Кессье с "россонери" заканчивается летом этого года и переговоры сторон ни к чему не привели — итальянцы не намерены платить футболисту 8 млн евро в года заработной платы.
Что касается Верету, то с приходом Оливейры место хавбека в стартовом составе под вопросом, так как экс-футболист Порту — протекция Жозе Моуриньо.
Ранее Милан начал переговоры с Тоттенхэмом относительно трансфера Танганги.