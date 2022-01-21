Англия

Лондонцы намерены укрепить зимой полузащиту.

Тоттенхэм продолжает поиски усиления на трансферном рынке для борьбы за место в топ-4.

Главными трансферными целями Антонио Конте являются два представителя Серии А — Жордан Верету из Ромы и Франк Кессье из Милана, сообщает Football Italia со ссылкой на The Telegraph.

Контракт Кессье с "россонери" заканчивается летом этого года и переговоры сторон ни к чему не привели — итальянцы не намерены платить футболисту 8 млн евро в года заработной платы.

Что касается Верету, то с приходом Оливейры место хавбека в стартовом составе под вопросом, так как экс-футболист Порту — протекция Жозе Моуриньо.

Ранее Милан начал переговоры с Тоттенхэмом относительно трансфера Танганги.