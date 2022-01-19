Италия

"Россонери" хотят арендовать английского центрбека.

Защитник Тоттенхэма Джафет Танганга попал в сферу интересов Милана, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Милан хочет арендовать английского центрбека в январе и уже обратился к Тоттенхэму с предложением. Лондонский клуб не горит желанием отпускать своего футболиста и пока отказывается принимать предложение "россонери".

Руководство Милана рассматривает 22-летнего игрока в качестве замены травмированным Фикайо Томори и Симону Кьеру.

В текущем сезоне Танганга провел 17 поединков в футболке "шпор".

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании защитника МЮ Эрика Байи.