Мэтт Тернер может перебраться в АПЛ.
мэтт тернер, getty images
21 января 2022, 11:03
Лондонский Арсенал продолжает работу на трансферном рынке, находясь в поисках второго голкипера на случай возможного ухода Бернда Лено.
Одним из таких вариантов боссы "канониров" видят в лице голкипера New England Revolution Мэтта Тернера.
По информации ESPN, Арсенал сделал предложение американскому клубу в размере семи миллионов евро. Ожидается, что предложение будет принято и с нового сезона Тернер будет выступать в составе лондонцев.
Transfermarkt оценивает вратаря в 3 млн евро.
Отметим, что Тернер претендовал на звание лучшего футболиста года в США, уступив в голосовании Кристиану Пулишичу.