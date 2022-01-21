Англия

Мэтт Тернер может перебраться в АПЛ.

Лондонский Арсенал продолжает работу на трансферном рынке, находясь в поисках второго голкипера на случай возможного ухода Бернда Лено.

Одним из таких вариантов боссы "канониров" видят в лице голкипера New England Revolution Мэтта Тернера.

По информации ESPN, Арсенал сделал предложение американскому клубу в размере семи миллионов евро. Ожидается, что предложение будет принято и с нового сезона Тернер будет выступать в составе лондонцев.

Transfermarkt оценивает вратаря в 3 млн евро.

Отметим, что Тернер претендовал на звание лучшего футболиста года в США, уступив в голосовании Кристиану Пулишичу.