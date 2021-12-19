Северная Америка

Американцы провели очередное вручение престижной премии.

Нападающий лондонского Челси и национальной сборной США Кристиан Пулишич в очередной раз в своей карьере был удостоен почетной награды у себя на родине.

По итогам голосования журналистов и болельщиков (15% от общего веса голосов), именно к 23-летнему футболисту отошло наибольшее количество голосов, что позволило ему в третий раз в карьере стать лауреатом премии "Футболист года в США" (2017, 2019, 2021).

Таким образом, Пулишич уже на старте карьеры вошел в почетный клуб игроков с наибольшим количеством подобных знаков отличия, встав в один ряд с Клинтом Дэмпси (2007, 2011, 2012) и Кейси Келлеро (1997, 1999, 2005), а также приблизившись к абсолютному рекордсмену — Лендону Доновану (2003, 2004, 2009, 2010).

Также, в рамках данного мероприятия был выбран Лучший молодой футболист США за 2021 год. Им стал нападающий Далласа Рикардо Пепи, который опередил в своей категории Юнуса Мусу и Джанлуку Бусио.

Конкурентами Пулишича в то же самое время были Мэтт Тернер и Бренден Ааронсон.