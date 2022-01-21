Англия

24-летний англичанин продолжит карьеру в третьем по силе дивизионе Англии.

Сандерленд на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Патрика Робертса, права на которого ранее принадлежали Манчестер Сити.

24-летний англичанин, который находился на контракте у "горожан" с 2015 года и скитался по различным арендам, перешел в клуб из третьего дивизиона Англии уже на постоянной основе.

Стороны подписали между собой первоначальный контракт до конца текущего сезона с возможностью продления до окончания кампании-2022/23.

Стоит отметить, всего за первую команду Манчестер Сити Патрик Робертс за все время сыграл три поединка, проведя на поле в общей сложности 54 минуты.

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