Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 23 тура английской Премьер-лиги Норвич в гостевом поединке сумел обыграть Уотфорд со счетом 0:3.

В первом тайме Уотфорд полностью переиграл Норвич, но счет открыть "лоси" так и не сумели.

Во втором тайме ситуация полностью изменилась. На 51 минуте Саргент красивым ударом пяткой замкнул прострел с фланга. Спустя 23 минуте американский форвард забил второй мяч.

На 90+2 минуте "канарейки" поставили точку в матче. Не обошлось без везения — Куцка переправил мяч в собственные ворота.

Уотфорд — Норвич 0:3

Голы: Саргент, 51, 74, Куцка (АГ), 90+2

Уотфорд: Бахманн, Фемения (Куцка, 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема, 84), Сиссоко, Клеверли (Эрнандес, 59), Кайембе, Кинг, Деннис, Жоао Педро.

Норвич: Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица, Ле-Мелу, Соренсен (Маклин, 21), Саргент, Пукки (Байрэм, 87), Ида.

Предупреждения: Деннис (36), Маклин (38).

Удаление: Деннис (78).