Англия

Наставник Ливерпуля восхищен прогрессом юного голкипера.

В рамках ответного поединка полуфинала Кубка Английской лиги Ливерпуль на Эмирейтс сумел сделать то, что не удалось ему на поле родного Энфилд неделей ранее — взломать оборону лондонского Арсенала (2:0).

Одним из важных компонентов успеха "красных" стала игра на линии ворот их 23-летнего голкипера Куивина Келлехера, который отстоял свои владений в неприкосновенности, главный тренер команды, Юрген Клопп, решил поощрить своего подопечного за этот поступок.

"Куивин будет играть в финальном матче, если будет в форме к тому моменту. В роли футбольного менеджера вам необходимо учитывать множество моментов, а мы считаем его выдающимся вратарем. Не просто хорошим вратарем, а именно выдающимся.

Чтобы удержать такого футболиста в клубе, нужно быть уверенным в том, что он будет получать регулярную игровую практику. Еще перед началом сезона ты вынужден постоянно думать об этом. Кроме того, все зависит и от его собственных выступлений. Если бы он не работал на тренировках на таком уровне, или затем — не играл в официальных матчах, я, возможно, принял бы другое решение. Однако, сейчас он полностью заслуживает нашего внимания.

На самом деле, меня немного застал врасплох подобный вопрос. На данный момент, я твердо стою на том, что Келлехер будет играть. Не вижу причин для того, почему он не должен получить еще один матч в свое распоряжение. Он причастен к тому, что команда дошла до этого этапа турнира.

Неделей ранее мне пришлось объяснять ему, почему играет Алиссон, а не он. Обычно я этого не делаю, но кубковый турнир — "его" турнир, а я подумал, что Алиссону нужна игровая практика после COVID-19.

Что мне действительно понравилось, так это реакция Куивина. Он не такой, как все: "ОК, тренер, без проблем". Нет, он сказал мне: "Что?! Почему?!". Очевидно, что он взрослеет во всех отношениях, и это — отлично. Это именно тот вратарь, которого мы бы хотели вырастить.

Я уже говорил, что Келлехер — плод работы проекта Йона Ахтерберга, тренера вратарей. Когда я пришел в Ливерпуль, никто и подумать не мог о том, что Келлехер будет следующим основным голкипером в клубе. Никто, кроме одного — это был Йон.

Он сказал мне: "Это тот вратарь, который влетел бы нам в копеечку, если бы мы захотели его купить". Так что теперь у нас у самих есть один из лучших будущих вратарей в мире. Мне такая ситуация по душе", — подытожил немецкий наставник.

Напомним, что Ливерпуль свой следующий матч сыграет в гостях у Кристал Пэлас 23 января.