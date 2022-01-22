Наставник Манчестер Сити похвалил игрока будущего соперника.
Джеймс Уорд-Прауз, Getty Images
22 января 2022, 11:22
Манчестер Сити в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги будет проводить гостевой поединок против Саутгемптона.
Саутгемптон — Манчестер Сити. Накануне
Накануне данного противостояния, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился мнением об одном из ключевых футболистов "святых" — полузащитнике Джеймсе Уорд-Праузе.
"Саутгемптон имеет лучшего исполнителя штрафных, которого я когда-либо видел, или, по крайней мере, из числа футболистов, играющих прямо сейчас.
Он настолько хорош, что, возможно, нашей команде где-то и не хватает такого футболиста. Он — командный игрок отличного качества, без разницы, при игре без мяча или с мячом.
Джеймс действительно грамотно читает игру, но люди обращают больше внимания на его штрафные, стандартные и угловые.
В целом, Саутгемптон сейчас обладает превосходным качеством, которое прививает им исключительный наставник. Это — один из наиболее неудобных соперников в лиге на сегодняшний день. Против них всегда было тяжело играть, поэтому это будет действительно большой вызов для моей команды", — сделал вывод испанский наставник.
Отметим, что матч Саутгемптон — Манчестер Сити состоится 22 января, начало в 19:30 по киевскому времени.