Англия

Наставник Манчестер Сити похвалил игрока будущего соперника.

Манчестер Сити в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги будет проводить гостевой поединок против Саутгемптона.

Саутгемптон — Манчестер Сити. Накануне

Накануне данного противостояния, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился мнением об одном из ключевых футболистов "святых" — полузащитнике Джеймсе Уорд-Праузе.

"Саутгемптон имеет лучшего исполнителя штрафных, которого я когда-либо видел, или, по крайней мере, из числа футболистов, играющих прямо сейчас.

Он настолько хорош, что, возможно, нашей команде где-то и не хватает такого футболиста. Он — командный игрок отличного качества, без разницы, при игре без мяча или с мячом.

Джеймс действительно грамотно читает игру, но люди обращают больше внимания на его штрафные, стандартные и угловые.

В целом, Саутгемптон сейчас обладает превосходным качеством, которое прививает им исключительный наставник. Это — один из наиболее неудобных соперников в лиге на сегодняшний день. Против них всегда было тяжело играть, поэтому это будет действительно большой вызов для моей команды", — сделал вывод испанский наставник.

Отметим, что матч Саутгемптон — Манчестер Сити состоится 22 января, начало в 19:30 по киевскому времени.