Англия

Гол Буэндии принес в актив бирмингемского клуба три очка.

Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Астон Вилла отправилась в гости к Эвертону.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Эмилиано Буэндии после подачи с углового, который пришелся на концовку первого тайма.

"Ириски" были более активны в концовке второй половины встречи, пытаясь вернуть равновесие в счете, однако подопечные Стивена Джеррарда в конечном итоге отстояли победный для себя результат.

Эвертон — Астон Вилла 0:1

Гол: Буэндия, 45+3

Эвертон: Пикфорд, Кенни, Мина, Холгейт, Годфри, Таунсенд (Гордон, 56), Грэй, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Чуквуэмека, 74), Буэндиа (Хаус, 90+1), Уоткинс (Ингз, 79).

Предупреждения: Андре Гомеш, Калверт-Льюин, Аллан, Годфри - Кэш, Мина, Мартинес, Мингс