Гол Буэндии принес в актив бирмингемского клуба три очка.
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22 января 2022, 16:26
Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Астон Вилла отправилась в гости к Эвертону.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Эмилиано Буэндии после подачи с углового, который пришелся на концовку первого тайма.
"Ириски" были более активны в концовке второй половины встречи, пытаясь вернуть равновесие в счете, однако подопечные Стивена Джеррарда в конечном итоге отстояли победный для себя результат.
Эвертон — Астон Вилла 0:1
Гол: Буэндия, 45+3
Эвертон: Пикфорд, Кенни, Мина, Холгейт, Годфри, Таунсенд (Гордон, 56), Грэй, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Чуквуэмека, 74), Буэндиа (Хаус, 90+1), Уоткинс (Ингз, 79).
Предупреждения: Андре Гомеш, Калверт-Льюин, Аллан, Годфри - Кэш, Мина, Мартинес, Мингс