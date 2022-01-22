Англия

"Сороки" в гостях весьма неожиданно отобрали очки у команды Марсело Бьелсы.

Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл, являющийся одним из претендентов на понижение в классе, отправился в гости к Лидсу.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Шелви на 75-й минуте встречи, который и принес в актив "сорок" три набранных очка.

Таким образом, Ньюкасл не позволил Норвичу уйти в отрыв, а от выхода из зоны вылета команду Эдди Хау отделяет всего одно очко.

Лидс Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:1

Гол: Шелви, 75

Лидс: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих (Гелхардт, 80), Харрисон, Родриго, Джеймс (Робертс, 71), Рафинья.

Ньюкасл: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс (Кларк, 69), Дамметт (Манкильо, 63), Шелви, Уиллок, Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон (Лонгстафф, 42).

Предупреждения: Джеймс, Даллас, Льоренте, Родриго — Сен-Максимен