Англия

Голы Моутиньо и Невеша принесли в актив "волков" три очка.

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон отправился в гости к Брентфорду, где сумел одержать непростую победу.

В первом тайме матч был прервал из-за летающего над стадионом неопознанного дрона, однако по итогу встречу возобновили.



Однако все самое интересное происходило во второй половине встречи. Сперва "волки" вышли вперед благодаря голу Моутиньо, однако Брентфорд вернул равновесие в счете на 71 минуте, когда Тоуни реализовал свой момент.

Впрочем, радоваться хозяевам пришлось недолго — уже на 78 минуте Рубен Невеш точным ударом поразил ворота соперника и принес Вулверхэмптону победу.

Брентфорд — Вулверхэмптон 1:2

Голы: Тоуни, 71 — Моутиньо, 48, Невеш, 78

Брентфорд: Лессль, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Роэрслев, 26; Висса, 58), Канос (Годдос, 83), Нергор, Йенсен (Баптист, 27; Форсс, 79), Янельт, Тоуни, Мбемо.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Фабиу Силва (Траоре, 75).

Предупреждения: Янссон, Нергор — Невеш, Гомеш