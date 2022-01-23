Англия

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 23-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Челси и Тоттенхэмом, которое пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Челси — Тоттенхэм

Воскресенье, 23 января, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sport+.

Челси и Тоттенхэм не так давно встречались между собой в рамках двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка английской лиги. Тогда в обоих встречах верх взяли подопечные Томаса Тухеля, но, несмотря на то, что "шпорам" так и не удалось поразить ворота соперника, нельзя сказать, что обе те победы дались "синим" легко. Особенно это касается ответного поединка.

Откровенно говоря, в последнее время Челси не впечатляет своей игрой. Об этом говорит не только поражение от Манчестер Сити, которое уже ментально "короновало" команду Хосепа Гвардиола в качестве чемпиона текущего сезона АПЛ в лицах многих любителей английского футбола. В последнем своем матче "синие" также сыграли вничью с симпатичным Брайтоном, не сумев реализовать свои моменты во втором тайме. Но проблема Челси не только в реализации. Томас Тухель отчаянно пытается справиться с кадровыми проблемами на позиции латераля, при чем одновременно на двух флангах. Именно после травм Джеймса и Чилвелла у Челси начался заметный спад, хотя, конечно, проблема скорее комплексная, а не заключается в чем-то однозначно одном.

Тоттенхэм, в свою очередь, невзирая на вылет из Кубка английской лиги, постепенно движется к заветному месту в топ-4 таблицы Премьер-лиги. В последний раз клуб из Северного Лондона проигрывал в первенстве страны еще при Нуну Эшпириту Санту (конец октября 2021 года, 0:3 с Манчестер Юнайтед), тогда как в период руководства Антонио Конте "шпоры" сколотили себе успешную серию в АПЛ из девяти матчей кряду (6 побед и 3 ничьи).

Да, в последнем своем поединке против Лестера Тоттенхэм был крайне близок к тому, чтобы впервые почувствовать горечь поражения в чемпионате при Конте, однако "лисы" абсолютно безвольно отдали, казалось бы, выигранный матч в самой концовке, когда вышедший на замену Бергвейн сделал невообразимое и принес лондонскому клубу победу благодаря дублю в компенсированное время. Стоит признать, что с Лестером был очередной звоночек того, что с обороной у "шпор" далеко не все в порядке, но и везение нужно порой заслужить.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,78, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 4,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Чилвелл, Джеймс, Менди — Ромеро, Сон

Под вопросом: Кристенсен, Чалоба — Эмерсон, Дайер

Результаты последних очных встреч АПЛ

Текущая форма