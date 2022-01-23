Англия

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 23-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Кристал Пэлас и Ливерпулем, которое пройдет на стадионе Селлхерст Парк.

Кристал Пэлас — Ливерпуль

Воскресенье, 23 января, 16:00. Селлхерст Парк, Лондон. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sport+.

Кристал Пэлас заметно преобразился в лучшую сторону с тех пор, как команду возглавил Патрик Виейра летом прошлого года. "Орлы" стали более молодым и более современным по нынешним футбольным меркам коллективом, оставив в прошлом свой типичный британский стиль, который был характерен команде в период многолетнего руководства командой Роем Ходжсоном.

Конечно, каких-то запредельных свершений от нынешнего Кристал Пэлас никто не ждет, но и итоговый финиш в середине турнирной таблицы можно будет смело считать успехом, особенно если вспомнить то, что перед стартом сезона команде Патрика Виейра многие пророчили вылет в Чемпионшип. Сейчас же у "орлов" наблюдается определенный простой, ведь последний свой матч они провели еще 14 января, сыграв вничью с Брайтоном, но вряд ли это можно считать какой-то серьезной проблемой. Больше стоит обратить внимание на отсутствие в стане Кристал Пэлас таких ребят, как Куяте и Заа, которые являются ключевыми исполнителями в коллективе Виейра, но сейчас находятся на Кубке африканских наций.

Что касается Ливерпуля, то на днях подопечные Юргена Клоппа пробились в финал Кубка английской лиги, весьма неожиданно легко одолев лондонский Арсенал на Эмирейтс на фоне первой их непростой встречи на Энфилде. "Красные" сдержали начальный штурм "канониров", а затем безошибочно реализовали те моменты, которые появились у Диогу Жоты (2:0).

Продолжение борьбы за трофей — это всегда хорошо, но, конечно, изначально тренерский штаб Юргена Клоппа делал ставку на борьбу за золотые медали английской Премьер-лиги. А в этом плане у мерсисайдцев все менее радужно, хотя вчерашняя ничья Манчестер Сити с Саутгемптоном все-таки внесла лепту какой-никакой интриги в чемпионскую гонку. В случае победы над Кристал Пэлас игроки Ливерпуля сократят свое отставание от "горожан" до девяти очков, при этом у них еще останется один матч в запасе. Несколько таких осечек Сити — через несколько туров "красные" могут как минимум догнать лидера, но при этом им самим нужно этих осечек не допускать.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,58, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Томкинс, Макартур, Куяте, Заа — Ориги, Тиаго, Филлипс, Эллиотт, Салах, Кейта, Мане

Под вопросом: Айю — Фабиньо, Матип, Окслейд-Чемберлейн

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