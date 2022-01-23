Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.
Саутгемптон — Манчестер Сити, Getty Images
23 января 2022, 08:05
Действующий чемпион Англии, Манчестер Сити, в рамках 23-го тура совершил неудачный визит в гости к Саутгемптону, так и не сумев обыграть "святых" в результате быстро пропущенного мяча в самом начале поединка.
Обзор матча:
Саутгемптон — Манчестер Сити 1:1
Голы: Уокер-Петерс, 7 — Ляпорт, 65
Саутгемптон: Форстер, Уокер-Петерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро, Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 60).
Предупреждения: Беднарек (33), Армстронг (79).