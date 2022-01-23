Англия

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Действующий чемпион Англии, Манчестер Сити, в рамках 23-го тура совершил неудачный визит в гости к Саутгемптону, так и не сумев обыграть "святых" в результате быстро пропущенного мяча в самом начале поединка.

Обзор матча:

Саутгемптон — Манчестер Сити 1:1

Голы: Уокер-Петерс, 7 — Ляпорт, 65

Саутгемптон: Форстер, Уокер-Петерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро, Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 60).

Предупреждения: Беднарек (33), Армстронг (79).