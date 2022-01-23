Англия

Футболист только в начале этого сезона переехал Германию.

Летом 2021 года леверкузенский Байер за 7 млн евро приобрел у французского Пари Сен-Жермен флангового защитника Митчелла Баккера, после чего тренерский штаб "фармацевтов" предпочитал использовать его, в большей степени, в поединках немецкой Бундеслиги.

Однако, уже под завершение зимнего трансферного окна, Байер может получить возможность дополнительно заработать на 21-летнем исполнителе, если решится на его продажу английскому Ньюкаслу, который в качестве первой ставки готов предложить почти 11 млн евро.

Как сообщает британская пресса, сам нидерландский футболист на данный момент не уверен, хочет ли он променять участие в борьбе за места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезона на борьбу за выживание в английской Премьер-лиги, однако первые контакты "сорок" с его представителями имели положительный характер.

Наставник Ньюкасла Эдди Хау стремится к усилению линии обороны, ради чего он просит руководство приобрести защитника андалузской Севильи Диего Карлоса, в то время как состав команды уже успел пополнить экс-футболист мадридского Атлетико Киран Триппьер.