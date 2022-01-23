Англия

Завершились некоторые игры чемпионата Англии.

В рамках 23 тура английской Премьер-лиги завершились три поединка.

Ливерпуль в гостевом матче обыграл Кристал Пэлас (1:3).

Мерсисайдцы забили дважды уже в первом тайме поединка. На 8 минуте встречи Ван Дейк после навеса в штрафную от Робертсона головой послал мяч в девятку. На 32 минуте пришла очередь Окслейда-Чемберлена. Хавбек нанес сильный удар в левый угол ворот и мяч от штанги влетел в сетку.

Хозяева сумели отыграть один мяч на 55 минуте игры. Матета вывел на пустые ворота Одсона Эдуара и француз не промазал — 1:2. Но на 89 Фабиньо забил третий мяч "красных".

Кристал Пэлас — Ливерпуль 1:3

Голы: Эдуар, 55 — Ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлен, 32, Фабиньо, 89

Кристал Пэлас – Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Айю, 77), Галлахер, Олисе, Эдуар (Эзе, 68), Матета (Бентеке, 77).

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60), Фирмино, Диогу Жота.

Предупреждения: Галлахер (49), Хьюз (61), Фирмино (81), Шлупп (82).

Лестер дома поделил очки с Брайтоном (1:1).

Патсон Дака счет открыл в начале второго тайма, а в концовке встречи Брайтон отыгрался усилиями Дэнни Уэлбека.

Лестер — Брайтон 1:1

Голы: Дака, 46 — Уэлбек, 82

Лестер – Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Дьюзбери-Холл, Дака, Лукман (Сумаре, 78).

Брайтон – Санчес, Велтман (Марч, 77), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Лэмпти, 62), МакАллистер, Модер, Троссард, Мопе, Альсате (Уэлбек, 62).