Англия

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Лондонский Арсенал в домашнем поединке в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сопровождал возвращение абсолютного аутсайдера национального первенства, Бернли, к игре, после прохождения "бордовыми" карантина в связи со вспышкой COVID-19. "Канониры" имели полное преимущество над соперниками по ходу матча, однако реализовать его в итог так и не смогли.

Обзор матча:

Арсенал — Бернли 0:0

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Нкетиа, 77), Ляказетт, Мартинелли.

Бернли: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Гудмундссон, 83), Выдра, Макнил.

Предупреждения: Вествуд (25), Браунхилл (30).