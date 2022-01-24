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Арсенал — Бернли, Getty Images
24 января 2022, 06:45
Лондонский Арсенал в домашнем поединке в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сопровождал возвращение абсолютного аутсайдера национального первенства, Бернли, к игре, после прохождения "бордовыми" карантина в связи со вспышкой COVID-19. "Канониры" имели полное преимущество над соперниками по ходу матча, однако реализовать его в итог так и не смогли.
Обзор матча:
Арсенал — Бернли 0:0
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Нкетиа, 77), Ляказетт, Мартинелли.
Бернли: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Гудмундссон, 83), Выдра, Макнил.
Предупреждения: Вествуд (25), Браунхилл (30).