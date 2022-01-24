Англия

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Лестер в домашнем поединке против Брайтона в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги не смог воспользоваться ситуацией, и сыграл вничью против соперника, которому смотрит в спину в турнирной таблице.

Обзор матча:

Лестер — Брайтон 1:1

Голы: Дака, 46 — Уэлбек, 82

Лестер: Шмайхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Дьюсбери-Холл, Дака, Лукман (Сумаре, 78).

Брайтон: Санчес, Велтман (Марч, 77), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Лэмпти, 62), МакАллистер, Модер, Троссард, Мопе, Альсате (Уэлбек, 62).

Предупреждение: Берн (67).