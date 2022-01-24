Англия

У юного нападающего прекрасная статистика в текущем сезоне.

22-летний воспитанник нидерландского ПСВ Эйндховен Коди Гакпо уже успел окончательно освоиться в Эредивизи и готов делать шаг на качественно новый уровень европейского футбола.

В текущем сезоне на счет исполнителя 28 проведенных матчей, в которых ему удалось отличиться 10 голами и 11 голевыми передачами.

Очевидно, что подобный прогресс не мог остаться незамеченным со стороны футбольных грандов, поэтому за футболистом быстро выстроились стройные ряды из желающих его заполучить.

Мюнхенская Бавария проявляла интерес к игроку еще перед стартом сезона, но появление на горизонте английских Манчестер Сити и Ливерпуля серьезно уменьшило ее шансы на успех в потенциальном оформлении сделки.

Сам же Гакпо в данный момент думает над тем, как бы помочь своему клубу оформить рекордный исходящий трансфер, ради чего готов подписать обновление контракта с повышенной суммой отступных.

"Скорее всего, мы заключим новую сделку с ПСВ. Клубы, которые запрашивали обо мне информацию, мне известны, так как я говорил об этом со своим агентом. Предложения очень внушительные и заманчивые, но мы бы хотели посмотреть за тем, кто сделает официальный первый шаг. Сейчас я не думаю об этом, а скорее погружен мыслями в дела ПСВ", — рассказал футболист тоголезского происхождения.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Гакпо в 22 млн евро, а наиболее дорогостоящим футболистом, которого продал в свое время ПСВ является нынешний игрок Наполи Ирвинг Лосано — 40 млн евро.