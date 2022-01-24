Англия

Английский коллектив продолжает поиски наставника.

Вступление в роль и. о. главного тренера английского Манчестер Юнайтед немецкого специалиста Ральфа Рангника сумело лишь на непродолжительный период закрыть проблемную позицию в менеджменте клуба.

Руководство "Красных дьяволов", несмотря на результаты, которые демонстрирует новый наставник основной команды, все равно продолжает поиски кандидата на полноценную позицию во главе коллектива.

Как стало известно ресурсу The Athletic, Юнайтед на данный момент рассматривает четыре потенциальные кандидатуры — Маурисио Почеттино (Пари Сен-Жермен), Эрик тен Хаг (Аякс), Луис Энрике (сборная Испании), Хулен Лопетеги (Севилья).

Переговоры с каждым из специалистов находятся на начальной стадии, однако судьба Рангника уже точно известно — нынешний наставник команды перейдет на пост консультанта, предварительно передав управление клубом новому главному тренеру.

Манчестер Юнайтед набрал 38 очков за 22 сыгранных поединка, и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера в лице соседей по городу на 19 пунктов.