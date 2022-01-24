"Красные дьяволы" предложили молодому хавбеку Марселя пятилетний контракт.
Бубукар Камара, Getty Images
24 января 2022, 15:51
Контракт опорного полузащитника Бубакара Камара с Марселем истекает летом 2022 года, ввиду чего некоторые клубы проявили к футболисту интерес.
Как сообщает журналист Николо Скира, Манчестер Юнайтед пытается подписать 22-летнего француза на правах свободного агента в конце текущего сезона.
По информации источника, "красные дьяволы" предложили Камара долгосрочный контракт на пять лет, при этом в подписании французского хавбека также заинтересованы Рома и Ньюкасл.
В текущем сезоне Бубакар Камара провел за Марсель 24 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал шесть предупреждений.