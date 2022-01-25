Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ интрига вновь вернулась в чемпионскую гонку после осечки Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном, Манчестер Юнайтед дожал Саутгемптон, а Челси одержал четвертую победу над Тоттенхэмом в нынешнем сезоне.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

Манчестер Юнайтед спасается в концовке против Вест Хэма и возвращается в топ-4 таблицы

Противостояние Манчестер Юнайтед и Вест Хэма было крайне важным для обеих команд как минимум с турнирной точки зрения. Перед очной встречей "молотобойцы" опережали "красных дьяволов" всего на два очка, при этом нельзя забывать, что в активе подопечных Ральфа Рангника также есть один матч в запасе.

Нельзя сказать, что ход поединка стал для зрителей каким-то большим удивлением или сюрпризом. Игроки Манчестер Юнайтед уверенно переиграли лондонский клуб практически во всех компонентах из возможных, вот только на положении дел на табло это совершенно никоим образом не отражалось вплоть до компенсированного ко второму тайму времени. Вест Хэм, в свою очередь, в плане атаки совершенно ни на что не претендовал и традиционно для себя сделал ставку на оборону, надеясь перевернуть ход противостояния в свою пользу за счет редких эпизодов при стандартных положениях. При чем, стоит признать, сохранялось ощущение, что команда Дэвида Мойеса свойственно для себя может в любой момент "ужалить" соперника.

Слаженные действия в обороне от игроков Вест Хэма стали настоящей проблемой для Манчестер Юнайтед, а особых предпосылок к тому, что манкунианцам все-таки удастся вырвать победу, откровенно говоря, не было. Однако замены Ральфа Рангника стали настоящим попаданием "в яблочко". Мало того, что автором гола стал Маркус Рашфорд, который начинал матч со скамейки запасных, так еще и в результативной атаке непосредственное участие принимали Эдинсон Кавани и Антони Мартиаль, также вышедшие на замену (к слову, для француза матч против Вест Хэма может стать последним в футболке МЮ).

Множество споров среди болельщиков было касательно возможного офсайда у Кавани, а споры эти породило то, что в трансляции нам не показали офсайдные линии VAR, чтобы мы лично могли убедиться в легитимности гола. Давайте расставим все точки над "i": каждый забитый мяч проверяется системой видеоповторов, а при потенциальном офсайде арбитр никогда не идет лично смотреть VAR — для этого у него есть помощник "на микрофоне".

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Теллес — Фред (Кавани, 82), Мактоминей, Фернандеш — Гринвуд (Мартиаль, 82), Роналду, Эланга (Рашфорд, 62).



Вест Хэм: Ареола — Цоуфал (Фредерикс, 70), Доусон, Зума, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн, Лансини, Форнальс — Антонио.



Предупреждения: Магуайр — Райс.

Ничья с Саутгемптоном и конец 12-матчевой победной серии Манчестер Сити в АПЛ

Стоило многим любителям английского футбола заранее "короновать" Манчестер Сити после минимальной победы над лондонским Челси по итогам прошлого тура, так уже сейчас интрига в чемпионской гонке снова возвращается. Подопечные Хосепа Гвардиолы весьма неожиданно оступились в поединке с Саутгемптоном, сыграв вничью со счетом 1:1, и теперь Ливерпуль, занимающий вторую строчку, отстает от лидера по потерянным очкам всего на шесть пунктов.

Конечно, в самом матче абсолютное превосходство было полностью на стороне действующего чемпиона Англии, но Саутгемптону чудом удалось выдержать невероятный натиск соперника и отстоять ничейный результат.

Однако каждому такому чуду, каким бы оно сверхъестественным не было, всегда есть свое логичное объяснение. В данном случае нельзя не отметить действия защитника "святых" Мохаммеда Салису, который неоднократно спасал свою команду от пропущенного мяча, и уже сейчас есть такие подозрения, что летом ганский центрбек отправится на повышение. Все-таки оборонительные перформанс против Сити — не единственная акция в исполнении Салису в текущем сезоне.

Да, Саутгемптону не посчастливилось отобороняться на все 100%, но тут уже взял свое коллективный класс исполнителей Манчестер Сити. "Горожанам" удалось избежать поражения благодаря голу во втором тайме в исполнении Эмерика Ляпорта после передачи Кевина де Брюйне, однако вряд ли это изменило характер итогового неудовлетворительного результата для Сити.

Саутгемптон — Манчестер Сити 1:1

Голы: Уокер-Питерс, 7 — Ляпорт, 65

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро — Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз — Адамс, Броя.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Ляпорт, Диаш, Канселу — Родри, де Брюйне, Бернарду Силва — Грилиш, Фоден, Стерлинг (Жезус, 60).

Предупреждения: Беднарек, Армстронг.

Жесть он крут! Матч имени Хакима Зийеха

Тоттенхэм в четвертый раз в текущем сезоне потерпел поражение от Челси. Мало того, что обе полуфинальные встречи в рамках Кубка английской лиги завершились для коллектива Антонио Конте неудачами, так еще и в АПЛ "шпорам" пока не удается стать для "пенсионеров" серьезной оппозицией.

Тренерский штаб Антонио Конте выбрал интересную гибридную схему на матч против действующего обладателя трофея Лиги чемпионов. Формально режиссеры трансляции "рисовали" нам формацию 4-4-2, однако при необходимости "шпоры" перестраивались в 3-5-2 или 3-4-3, однако помогло это лишь отчасти. Тоттенхэм был достаточно беззуб в своих атаках, хотя в первом тайме не позволял игрокам Челси довести их атаки до действительно прицельного удара.

Отдельного внимания заслуживает отмененный гол Харри Кейна за толчок Тиаго Силвы. У болельщиков Тоттенхэма есть явные причины быть недовольными, ведь, честно говоря, это даже на толчок не тянет. Защитник Челси завалился в своей штрафной скорее по инерции, чем в результате действий Кейна, поэтому, по моему субъективному мнению, гол форварда "шпор" должны были засчитать. Также Пол Тирни должен был удалять Мэтта Доэрти за игру шипами в ахилл Маланга Сарра, но это уже специфика английского судейства, споры о которой будут всегда.

Во втором тайме подобных скандальных ситуаций, связанных с арбитражем больше не возникало. Что больше приятно — мы смогли насладиться замечательным голом в исполнении Хакима Зийеха, который не иначе как шедевром назвать нельзя. Последовавший за этим гол Тиаго Силвы лишь закрепил успех "пенсионеров", которым оставалось лишь играть от имеющегося результата. По ходу игры Конте пытался перестроить своих подопечных, но интенсивности в розыгрыше мяча это не давало. Более чем заслуженная победа Челси с "вишенкой на торте" в виде гола Зийеха, который забивает уже во втором матче кряду. А ведь марокканца собирались продавать, разве нет?

Челси — Тоттенхэм 2:0

Голы: Зийех, 47, Тиаго Силва, 55



Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр — Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73) — Зийех (Сауль, 90+1), Маунт — Хадсон-Одои (Алонсо, 87), Лукаку.



Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Танганга (Скипп, 57) — Доэрти, Хойбьерг, Уинкс (Хиль, 89), Дэвис — Бергвейн, Кейн, Сессеньон (Моура, 57).



Предупреждения: Тиаго Силва, Жоржиньо — Танганга.

Роковой матч для Клаудио Раньери. Уотфорд стал первой командой текущего сезона АПЛ, которая решилась на смену тренерского штаба. В начале октября прошлого года руководство "шершней" приняло весьма спорное решение отправить в отставку Хиско Муньоса и назначить на эту должность Раньери. К сожалению для итальянского специалиста, задержаться в Уотфорде ему также не удалось. После разгромного поражения в матче с Норвичем, в котором ключевой фигурой стал Джошуа Саргент, оформивший дубль, боссы Уотфорда решили все-таки уволить Раньери. Сэм Аллардайс теперь, наверное, потирает руки и ждет предложения от "шершней". Если не он, то кто?

Уотфорд — Норвич 0:3

Голы: Саргент, 51, 74, Куцка, 90+2 (АГ)

Миколенко — вне заявки, а Эвертон — без набранных очков. Пережив весьма непростой календарь матчей, подопечные Стивена Джеррарда продолжают набирать обороты. Вслед за волевой ничьей с Манчестер Юнайтед игроки Астон Виллы одержали минимальную победу над Эвертоном благодаря усилиям Эми Буэндии, который в концовке первого тайма мастерски замкнул передачу Люки Диня. Да, того самого Диня, который этой зимой покинул стан "ирисок" из-за конфликта с Рафой Бенитесом и присоединился к команде Джеррарда. И несмотря на то, что под занавес встречи Эвертон, в заявке которого почему-то не оказалось Виталия Миколенко (хотя украинец приехал с командой на матч), пытался вырвать ничью, гол Буэндии в конечном итоге стал решающим в данном противостоянии. Фанатам Эвертона оставалось только бросаться бутылками в игроков Астон Виллы.

Эвертон — Астон Вилла 0:1

Гол: Буэндия, 45+3

Шелви приносит Ньюкаслу результат против Лидса. АПЛ — странная штука. Еще в прошлом туре Лидс Юнайтед провел, наверное, свой лучший матч в сезоне, перестреляв Вест Хэм, а теперь команда Бьелсы терпит поражение от одного из аутсайдеров турнира. И нельзя сказать, что "павлины" провели плохой матч. Они также традиционно для себя атаковали, но что удивило больше — Ньюкасл абсолютно не засиживался в обороне и доставлял проблемы сопернику. Победу же "сорокам" принес единственный гол Джоджо Шелви со штрафного, и этот пропущенный мяч полностью на совести голкипера Лидса — Иллана Мелье.

Лидс — Ньюкасл 0:1

Гол: Шелви, 75

Вулверхэмптон обыграл Брентфорд благодаря португальской связке в центре. Конечно, многим этот матч больше запомнится летающим над стадионом дроном, из-за чего встречу даже пришлось прервать в первом тайме, однако также нельзя игнорировать и то, как уже многолетняя связка Жоау Моутиньо и Рубена Невеша приносит в копилку "волков" три набранных очка. Очередное подтверждение того, что именно подопечные Лаже сейчас выглядят той командой, которая может составить конкуренцию топам в борьбе за еврокубковую зону.



Брентфорд — Вулверхэмптон 1:2

Голы: Тоуни, 71 — Моутиньо, 48, Невеш, 78

Ничья на Кинг Пауэр Стэдиум. Лестер — команда, которая любит упускать победный для себя результат в заключительном отрезке встречи. Брайтон — команда, которая может и умеет лишать соперника победы в концовках матчей. Оба этих тезиса подтвердились в очном противостоянии "лис" и "чаек". Команда Брендана Роджерса провела хороший первый тайм, но заметно сдала после перерыва, тогда как подопечные Грэма Поттера наоборот смотрелись лучше во второй половине поединка. Как итог, закономерная ничья.

Лестер — Брайтон 1:1

Голы: Дака, 46 — Уэлбек, 82

А так ли важны Ливерпулю Мо Салах и Садио Мане? Со стартом Кубка африканских наций болельщики "красных" заметно побаивались того, как их команда будет справляться без двух ключевых вингеров, особенно без Салаха, но на деле Ливерпуль пока не особо замечает их отсутствия. Единственным провалом мерсисайдцев в отсутствие египтянина и сенегальца стал первый полуфинальный матч Кубка английской лиги на Энфилде против Арсенала (0:0), но в остальном практика показывает, что все те опасения были слегка преувеличены. Решить проблему отсутствия двух лидеров атаки тренерскому штабу Юргена Клоппа удалось незамысловатым образом — просто смотрим на список людей, которые приносят сейчас Ливерпулю результат и увидим там фамилии Эндрю Робертсона и Трента Александра-Арнольда. Именно эти парни постоянно снабжают атаку своей команды мячами, которые только и остается реализовывать.

Кристал Пэлас — Ливерпуль 1:3

Голы: Эдуар, 55 — ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлен, 32, Фабиньо, 89 (пен.)

Бернли — неудобный соперник для Арсенала. Можно говорить о доминировании "канониров" на протяжении всей встречи. Говорить о том, что Арсенал заслуживал победить. Заявлять, что коллектив Шона Дайча отскочил и тому подобное, однако результат на табло. И этот результат абсолютно не отменяет того, что подопечные Микеля Артеты попросту потеряли два очка. У Арсенала прослеживается огромная проблема с реализацией моментов. Что уж тут говорить, если в 2022 году "канониры" забили только один гол — в поединке против Манчестер Сити, который состоялся первого января. Опять же, Александр Ляказетт может выполнять огромный объем работы на поле, но Арсеналу крайне необходим форвард, который будет регулярно забивать. И необходим такой человек уже сейчас.

Арсенал — Бернли 0:0

Схема: 4-3-3

Команда тура: Ник Поуп (Бернли) — Кайл Уокер-Питерс (Саутгемптон), Мохаммед Салису (Саутгемптон), Тиаго Силва (Челси), Эндрю Робертсон (Ливерпуль) — Джонджо Шелви (Ньюкасл), Жоау Моутиньо (Вулверхэмптон), Рубен Невеш (Вулверхэмптон) — Эмилиано Буэндия (Астон Вилла), Джошуа Саргент (Норвич), Хаким Зийех (Челси)

Лучший тренер тура: Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон)