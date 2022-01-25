Англия

Специалист встанет у руля английского клуба.

Накануне Уотфорд принял решение отправить в отставку главного тренера Клаудио Раньери.

Как сообщает журналист Николо Скира, клуб в ближайшее время назначит нового коуча. Им станет известный специалист Рой Ходжсон.

Контракт с 74-летним наставником подпишут до лета 2022 года с опцией продления при определенных условиях.

Напомним, Ходжсон за свою долгую карьеру руководил сборной Англии, Интером, Ливерпулем и другими клубами, последним из которых стал Кристал Пэлас.

Уотфорд после 20 туров занимает 19 место в АПЛ с 14 очками в своем активе. До 17 места, которое позволяет остаться в Премьер-лиге — 2 очка.