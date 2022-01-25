Англия

Ральф Рангник хотел бы сохранить нидерландского хавбека, но сам футболист хочет чаще играть.

Центральный полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Кристал Пэлас и Валенсия сделали предложения "красным дьяволам" по аренде 24-летнего нидерландца.

Главный тренер МЮ Ральф Рангник хотел был сохранить Донни в своей команде до конца сезона, о чем заявлял лично, однако сам футболист желает намного чаще играть.

Фаворитом в гонке за ван де Бееком считается Кристал Пэлас, при этом, стоит отметить, что Юнайтед не будет принимать никаких предложений по аренде с опцией выкупа игрока на постоянной основе — в клубе хотят, чтобы нидерландец был в команде на следующий сезон.

В текущей кампании Донни ван де Беек провел 14 неполных поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол.