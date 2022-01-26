Англия

Французский клуб может удвоить свою инвестицию полуторагодичной давности.

Опорный полузащитник французского Лиона Бруно Гимарайнш сразу после своего переезда из бразильского Атлетико Паранаэнсе сумел стать неотъемлемой частью стартового состава "ткачей".

Заплатив за южноамериканского исполнителя 20 млн евро, "дети" могут уже в текущую зимнюю трансферную кампанию удвоить свою инвестицию, так как выступлениями их футболиста заинтересовался английский Ньюкасл.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, "сороки" предложили 40 млн евро за 24-летнего исполнителя, вступив в борьбу с такими клубами, как лондонский Арсенал и туринский Ювентус.

Несмотря на внушительное предложение, которое было тепло принято руководством Лиона, представители футболиста запросили паузу в переговорах — их клиент сомневается на счет целесообразности перехода в борющуюся за выживание команду из Англии.

В текущем сезоне Гимарайнш провел 25 матчей, отдав шесть голевых передач.