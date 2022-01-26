Англия

Футболист с трудом выступал в Германии, но переезд в Англию дался ему куда легче.

Корейский нападающий Хван Хи Чан летом 2020 года пошел на повышение в системе Ред Булл, перейдя из австрийского Зальцбурга в немецкий РБ Лейпциг, однако выступления за клуб Бундеслиги по ходу прошлого сезона для него оказались недостаточно эффективными (26 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи).

"Красные быки" по этой причине приняли решение отпустить своего подопечного в годичную аренду с правом последующего выкупа в английский Вулверхэмптон, где 26-летний исполнитель пришелся ко двору.

Четыре гола и одна голевая передача за 18 сыгранных встреч (1152 минуты) позволяют говорить о том, что Хван справился с адаптацией в условиях АПЛ, а его нынешнему клубу игра корейца понравилась настолько, что уже в зимнее трансферное окно "волки" хотят оформить полноценный переход игрока.

Согласно сообщению британского журналист Алекса Кука, предложение от английской стороны составит около 17 млн евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает игрока немногим скромнее — 13 млн евро.