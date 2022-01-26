Англия

Футболист тренируется отдельно от команды.

Лондонский Арсенал во время паузы на международные матчи отправился на тренировочные сборы в Дубаи.

Главный тренер "канониров" Микель Артета принял решение не брать на сборы форварда клуба Пьера-Эмерика Обамеянга.

Не так давно, в декабре 2021 года, футболист нарушил дисциплину, не явившись вовремя на тренировку. Артета принял решение отстранить игрока от команды.

Сейчас габонец тренируется самостоятельно. Его также лишили капитанской повязки.

Отметим, что в общей группе футболистов в ОАЭ отправился бывший полузащитник Арсенала Джек Уилшир, который поддерживает форму, находясь в поисках нового клуба.

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