Футболист тренируется отдельно от команды.
Обамеянг, Getty Images
26 января 2022, 15:26
Лондонский Арсенал во время паузы на международные матчи отправился на тренировочные сборы в Дубаи.
Главный тренер "канониров" Микель Артета принял решение не брать на сборы форварда клуба Пьера-Эмерика Обамеянга.
Не так давно, в декабре 2021 года, футболист нарушил дисциплину, не явившись вовремя на тренировку. Артета принял решение отстранить игрока от команды.
Сейчас габонец тренируется самостоятельно. Его также лишили капитанской повязки.
Отметим, что в общей группе футболистов в ОАЭ отправился бывший полузащитник Арсенала Джек Уилшир, который поддерживает форму, находясь в поисках нового клуба.
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