Англия

Защитник может остаться выступать под руководством Юргена Клоппа.

Текущее зимнее трансферное окно ознаменовалось возможностью для центрального защитника Ливерпуля Натаниэля Филлипса покинуть клуб на правах аренды из-за недостатка игровой практики.

24-летний футболист в текущем сезоне сыграл всего в четырех матчах, несмотря на то, что стал спасителем для команды по ходу прошлого сезона, когда на продолжительный период из-за травм один за одним вылетали из обоймы центральные защитники "красных".

С предложениями об аренде игрока выступили сразу два клуба, причем вариант одного из них, Ньюкасла, был фактически сразу отброшен командой Филлипса.

Лондонский Вест Хэм все еще продолжает принимать участие в гонке за право подписать Натаниэля, и при этом Ливерпуль еще в самом начале января ответил отказом на предложение Уотфорда о покупке в размере 7 млн фунтов стерлингов.