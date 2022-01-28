Англия

Футболист заинтересовал Антонио Конте.

Полузащитник итальянской Вероны Антонин Барак может продолжить карьеру в Тоттенхэме.

Верона намерена выручить за своего лидера порядка 20 миллионов евро и готова продать его в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что Барак своей игрой привлек главного тренера "шпор" Антонио Конте, который потребовал усиление зимой.

Помимо Интера на футболиста претендует также Аталанта, однако для игрока приоритет — продолжить карьеру в Англии.

В текущем сезоне на счету Барака 19 матчей в Серии А, в которых он забил забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.