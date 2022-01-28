Англия

Специалист рассказал о своем возвращении в тренерское кресло.

Новый главный тренер Уотфорда Рой Ходжсон прокомментировал свое возвращение к тренерской работе.

"Честно говоря, я еще не видел всех игроков Уотфорда. Есть игроки, которые участвуют в Кубке африканских наций . Некоторые получили травмы. На бумаге состав очень большой, у них много достоинств, иначе они не представляли бы свои страны.

У меня есть пять месяцев. Моя цель — помочь клубу остаться в Премьер-лиге, и я более чем счастлив сделать это с игроками, которые уже здесь в моем распоряжении. Если руководство решится на трансферы, то мы рассмотрим потенциальных новичков. Но я не буду стучать в двери боссов клуба и требовать усиление.

Никто не хочет вылетать из АПЛ: мы не хотим, тренеры не хотят, владельцы не хотят, но и игроки не хотят. Мы в лучшей лиге мира — вот где мы хотим остаться, и мы знаем, что единственный способ сделать это — играть хорошо и побеждать в матчах. Давайте поработаем, поразмыслим, как мы собираемся сделать это и стать лучшей командой", — сказал Ходжсон.

Ранее Уотфорд объявил о приобретении вингера французского Бордо Самуэля Калу.