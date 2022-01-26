Англия

Нигерийский хавбек продолжит карьеру в Англии.

Один из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги Уотфорд объявил о подписании вингера Бордо Самуэля Калу.

Контракт рассчитан до лета 2025 года. Сумма сделки составила два с половиной миллиона евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Калу провел 11 поединков, в которых по разу отличился голом и результативной передачей. Кроме того, на счету вингера один матч в Кубке Франции.

Ранее Уотфорд объявил о назначении Ходжсона главным тренером команды.