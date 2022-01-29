Англия

Трансфер форварда в топ-чемпионаты напрашивается уже достаточно давно.

Нападающий загребского Динамо Мислав Оршич далеко не первый год, после своего возвращения на родину, является желанным футболистом для многих европейских коллективов из топ-5 лиг.

Однако, "синие" никогда не спешили с его трансфером, несмотря на многочисленные зарубежные предложения.

В текущее зимнее трансферное окно английский Бернли ближе всех сумел подойти к покупке 29-летнего исполнителя, однако под занавес кампании переходов переговоры завершились безрезультатно.

Динамо в своем официальном пресс-релизе указало следующее:

"В последние дни большой интерес публики и болельщиков вызвал возможный переход игрока Мислава Оршича в английский клуб Бернли.

В продолжении этой темы, Динамо Загреб информирует общественность о том, что принято решение о том, что Мислав Оршич останется игроком нашего клуба.

Мы с нетерпением ждем возможности его участия в продолжении сезона вместе с товарищами по команде, а также внесения вклад в достижение главной цели — выиграть еще один титул чемпионов Хорватии", — гласит текст обращения клуба к фанатам.

Отметим, что контракт Оршича с Динамо Загреб подходит к концу летом 2025 года.

В текущем сезоне за 31 матч он оформил девять результативных ударов и пять голевых передач.