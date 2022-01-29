Трансфер форварда в топ-чемпионаты напрашивается уже достаточно давно.
Мислав Оршич, Getty Images
29 января 2022, 11:53
Нападающий загребского Динамо Мислав Оршич далеко не первый год, после своего возвращения на родину, является желанным футболистом для многих европейских коллективов из топ-5 лиг.
Однако, "синие" никогда не спешили с его трансфером, несмотря на многочисленные зарубежные предложения.
В текущее зимнее трансферное окно английский Бернли ближе всех сумел подойти к покупке 29-летнего исполнителя, однако под занавес кампании переходов переговоры завершились безрезультатно.
Динамо в своем официальном пресс-релизе указало следующее:
"В последние дни большой интерес публики и болельщиков вызвал возможный переход игрока Мислава Оршича в английский клуб Бернли.
В продолжении этой темы, Динамо Загреб информирует общественность о том, что принято решение о том, что Мислав Оршич останется игроком нашего клуба.
Мы с нетерпением ждем возможности его участия в продолжении сезона вместе с товарищами по команде, а также внесения вклад в достижение главной цели — выиграть еще один титул чемпионов Хорватии", — гласит текст обращения клуба к фанатам.
Отметим, что контракт Оршича с Динамо Загреб подходит к концу летом 2025 года.
В текущем сезоне за 31 матч он оформил девять результативных ударов и пять голевых передач.