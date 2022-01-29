Англия

Футболист дождался возможности получать игровую практику.

Этап карьеры нидерландского полузащитника Донни ван де Беека в английском Манчестер Юнайтед точно нельзя назвать успешным, так как с момента своего трансфера осенью 2020 года футболист принял участие в 50 матчах, оформив при этом два гола и две голевые передачи.

Под руководством Оле-Гуннара Солскьяера и Ральфа Рангника игрок не получает достаточно игровой практики по ходу текущего сезона, поэтому вопрос его возможного ухода из клуба поднимался уже неоднократно.

Как сообщает британский журналист Алекс Терк, Кристал Пэлас вызвался помочь футболисту с игровым временем на футбольном поле, однако на данный момент готов предложить Манчестер Юнайтед лишь аренду до конца сезона.

Согласно последней информации, стороны ударили по рукам, и уже в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.