Англия

Англичанин влип в скандальную ситуацию.

Достаточно серьезный скандал разгорелся накануне в английском футболе, когда в сеть попало видео с участием нападающего Брентфорда Ивана Тони, на котором футболист в компании своей девушки поочередно произносят фразу "Е***ь Брентфорд".

Реакция руководства "пчел" не заставила себя долго ждать: "ФК Брентфорд знает о появившемся в интернете видео с участием нашего игрока и уже ведет соответствующее внутреннее расследование", — сообщили в клубе.

По всей видимости, необходимая беседа с 25-летним исполнителем состоялась достаточно оперативно, так как уже на следующий день он выступил с официальными извинениями в адрес фанатов и представителей его коллектива.

"Мне стало известно о моем видео с моим участием, опубликованном сегодня в социальных сетях, снятом в Дубае, где я отдыхал во время зимних каникул. В нем я использовал неприемлемые выражения.

Заявляю, что видео было обрезано и отредактировано, но я должен признать, что оно оказало серьезное влияние на публику, и я понимаю, что не должен был представать перед вами в таком свете.

Я объяснил наставнику, что произошло, и извинился перед ним, но я также хочу извиниться перед всеми фанатами Брентфорда. Я уважаю то, как вы все поддерживаете команду, и я должен сказать, как сильно я люблю играть за клуб и ради всех вас.

Я вернусь к тренировкам на следующей неделе, буду усердно работать, чтобы забить больше голов и выиграть нам больше игр до конца сезона", — гласит сообщение игрока.

Отметим, что Тони является ключевым игроком в составе своей команды, отличившись семь раз и отдав три голевые передачи в 24 сыгранных матчах текущего сезона.