Англия

Португальский футболист рассказал о своей социальной миссии.

Накануне состоялась ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.

На мероприятии, которое организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов, в этом году решили отметить вклад нападающего английского Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

Португалец получил специальную награду в номинации "Лучший бомбардир всех времен", а организаторы отметили тот факт, что он забил больше всего голов в истории футбола, забил больше всего голов в истории Лиги чемпионов УЕФА, забил больше всего голов в соревнованиях под эгидой ФИФА с национальной сборной Португалии, а также выигрывал титулы лучшего бомбардира в Англии, Испании и Италии.

В своем обращении к публике, после получения почетного приза, Криштиану отметил следующее:

"Здоровье — это самое важное, что у нас есть, и мы должны всегда заботиться о нем. Мне 37, но я все равно продолжаю играть в футбол на высоком уровне.

Это — не вопрос принадлежности к какой-либо культуре или религии, потому что мы все одинаковые перед этой проблемой.

Именно поэтому я намерен научить молодых людей заботиться о своем теле, пить воду, хорошо спать и правильно тренироваться. Это важно для нашего тела, ума и душевного спокойствия", — заключил португалец.

Отметим, что в текущем сезоне Роналду сыграл 24 матча, забив 14 голов и отдав три голевых передачи.