Англия

Сделка по Ло Чельсо сорвалась из-за желания самого игрока.

Центральный полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле до закрытия трансферного окна может вернуться во французскую Лигу 1, где он выступал в Лионе до переезда в Лондон.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между Тоттенхэмом и Лионом по аренде 25-летнего француза продвинулись и находятся на финальной стадии.

По информации источника, руководство "ткачей" хочет включить в сделку опцию с необязательным выкупом игрока на постоянной основе.

Что касается Джовани Ло Чельсо, которого изначально хотел арендовать Лион, то эта сделка сорвалась из-за решения самого игрока — он надеется присоединиться к Вильярреалу.

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