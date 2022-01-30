Сделка по Ло Чельсо сорвалась из-за желания самого игрока.
Танги Ндомбеле, getty images
30 января 2022, 16:25
Центральный полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле до закрытия трансферного окна может вернуться во французскую Лигу 1, где он выступал в Лионе до переезда в Лондон.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между Тоттенхэмом и Лионом по аренде 25-летнего француза продвинулись и находятся на финальной стадии.
По информации источника, руководство "ткачей" хочет включить в сделку опцию с необязательным выкупом игрока на постоянной основе.
Что касается Джовани Ло Чельсо, которого изначально хотел арендовать Лион, то эта сделка сорвалась из-за решения самого игрока — он надеется присоединиться к Вильярреалу.
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