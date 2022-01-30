Англия

Бразильский центральный полузащитник будет помогать "сорокам" сохранить прописку в АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Бруну Гимарайнша, права на которого ранее принадлежали Лиону.

24-летний бразилец перебрался в стан "сорок" на постоянной основе, подписав контракт на четыре с половиной года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро + 8 миллионов евро в качестве бонусов.

В текущем сезоне Бруну Гимарайнш провел за Лион 25 поединков во всех турнирах, в которых отдал 6 результативных передач.

Ранее этой зимой Ньюкасл Юнайтед также подписал нападающего Криса Вуда из Бернли и правого защитника Кирана Трипьера из Атлетико Мадрид.