Англия

Вскоре "сороки" могут объявить о громком приобретении — авторитетные инсайдеры называют фамилию Бруну Гимарайнша из Лиона.

У клубов английской Премьер-лиги осталось три дня до закрытия зимнего трансферного окна, и не исключено, что нам еще предстоит увидеть несколько громких переходов.

Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Эдди Хау высказался о потенциальном подписании нового футболиста этой зимой, подтвердив, что "сороки" близки к заключению сделки.

"Мы надеемся, что приближаемся к завершению трансфера нового игрока. Мы постараемся предоставить вам эту информацию, как только она у нас появится. Мы скрестили пальцы, ведь действительно близки к тому, чтобы сделать это", — приводит слова Эдди Хау пресс-служба "сорок".

Вероятно, специалист говорит о центральном полузащитнике Лиона Бруну Гимарайнше, по которому Ньюкасл ведет активные переговоры с Лионом.

По последней информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к заключению сделки на сумму в 40 миллионов евро + 8 миллионов евро в качестве бонусов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.