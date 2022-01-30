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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Арсенал
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Эйнсли Мэйтленд-Найлз (п, Рома, ар за 500 тыс)
Сеяд Колашинац (з, Марсель, са)
Калум Чеймберс (з, Астон Вилла, са)
Пабло Мари (з, Удинезе, ар)
Деян Илиев (в, без клуба, са)
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Астон Вилла
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Люка Динь (з, Эвертон, 30 млн)
Калум Чеймберс (з, Арсенал, са)
Филиппе Коутиньо (п, Барселона, ар)
Робин Ольсен (в, Рома, ар)
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Кенан Дейвис (н, Ноттингем Форест, ар)
Уэсли (н, Интернасьонал, ар)
Анвар Эль-Гази (п, Эвертон, ар)
Джейден Филоген-Бидас (п, Сток Сити, ар)
Кэмерон Арчер (н, Престон, ар)
Аксель Туанзебе (з, Манчестер Юнайтед, ва)
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Бернли
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Крис Вуд (н, Ньюкасл, 30 млн)
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Брайтон
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Кацпер Козловски (п, Погонь, 11 млн)
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Юрген Локадия (н, Бохум, са)
Кристиан Вальтон (в, Ипсвич, ?)
Аарон Конноли (н, Мидлсбро, ар)
Лео Эстегор (з, Дженоа, ар)
Тэйлор Ричардс (п, Бирмингем, ар)
Кацпер Козловски (п, Юнион, ар)
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Брентфорд
|Йонас Лессль (в, Мидтьюлланд, ар)
|Доминик Томпсон (з, Ипсвич, ар)
Ян Замбурек (п, Виборг, ?)
Патрик Гуннарсон (в, Викинг, ?)
Жоэл Валенсия (п, Алькорон, ар)
Мадс Бидструп (п, Норшелланд, ар)
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Вест Хэм
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Вулверхэмптон
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Чикиньо (п, Эшторил, 3,5 млн)
Чон Сан Бин (п, Сувон, 1,2 млн)
Хаяо Кавабэ (п, Грассхоппер, 600 тыс)
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Адама Траоре (п, Барселона, ар)
Леонардо Кампанья (н, Майами, ар)
Хаяо Кавабэ (п, Грассхоппер, ар)
Чон Сан Бин (п, Грассхоппер, ар)
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Кристал Пэлас
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Якоб Монтес (п, РВДМ, ар)
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Лестер
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Филип Бенкович (з, Удинезе, са)
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Ливерпуль
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Луис Диас (п, Порту, 45 млн)
Рис Уильямс (з, Суонси, ва)
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Лидс Юнайтед
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Коди Драме (з, Кардифф, ар)
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Манчестер Сити
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Ферран Торрес (п, Барселона, 55 млн)
Патрик Робертс (п, Сандерленд, са)
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Манчестер Юнайтед
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Тахит Чонг (п, Бирмингем, ва)
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Аксель Туанзебе (з, Наполи, ар за 600 тыс)
Антони Мартиаль (н, Валенсия, ар)
Амад Диалло (п, Рейнджерс, ар)
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Норвич
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Ньюкасл
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Бруну Гимарайнс (п, Лион, 42,1 млн)
Крис Вуд (н, Бернли, 30 млн)
Киран Триппьер (з, Атлетико, 15 млн)
Мэттью Лонгстафф (п, Абердин, ва)
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Саутгемптон
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Вилли Кабальеро (в, Челси, са)
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Сэм Маккуин (з, без клуба, зк)
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Тоттенхэм
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Джек Кларк (п, Сандерленд, ар)
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Уотфорд
|Мадука Окойе (в, Спарта Р., 5 млн)
Самир (з, Удинезе, 5 млн)
Эде Кайембе (п, Эйпен, 4,7 млн)
Хассан Камара (з, Ницца, 4 млн)
Ясер Асприлья (п, Энвигадо, 3 млн)
Самуэль Калу (п, Бордо, 3 млн)
|Мадука Окойе (в, Спарта Р., ар)
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Челси
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Кенеди (п, Фламенго, ва)
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Льюис Бэкер (п, Сток Сити, ?)
Вилли Кабальеро (в, Саутгемптон, са)
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Эвертон
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Виталий Миколенко (з, Динамо Киев, 23,5 млн)
Натан Паттерсон (з, Рейнджерс, 14 млн)
Анвар Эль-Гази (п, Астон Вилла, ар)
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Люка Динь (з, Астон Вилла, 30 млн)