Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент
зк — закончил карьеру

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице в валюте евро согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб

Пришли

Ушли

Арсенал




 

Эйнсли Мэйтленд-Найлз (п, Рома, ар за 500 тыс)
Сеяд Колашинац (з, Марсель, са)
Калум Чеймберс (з, Астон Вилла, са)
Пабло Мари (з, Удинезе, ар)
Деян Илиев (в, без клуба, са)

 

Астон Вилла

Люка Динь (з, Эвертон, 30 млн)
Калум Чеймберс (з, Арсенал, са)
Филиппе Коутиньо (п, Барселона, ар)
Робин Ольсен (в, Рома, ар)

Кенан Дейвис (н, Ноттингем Форест, ар)
Уэсли (н, Интернасьонал, ар)
Анвар Эль-Гази (п, Эвертон, ар)
Джейден Филоген-Бидас (п, Сток Сити, ар)
Кэмерон Арчер (н, Престон, ар)
Аксель Туанзебе (з, Манчестер Юнайтед, ва)

Бернли

 

Крис Вуд (н, Ньюкасл, 30 млн)

Брайтон

Кацпер Козловски (п, Погонь, 11 млн)

Юрген Локадия (н, Бохум, са)
Кристиан Вальтон (в, Ипсвич, ?)
Аарон Конноли (н, Мидлсбро, ар)
Лео Эстегор (з, Дженоа, ар)
Тэйлор Ричардс (п, Бирмингем, ар)
Кацпер Козловски (п, Юнион, ар)

Брентфорд

 Йонас Лессль (в, Мидтьюлланд, ар)
 

 

 Доминик Томпсон (з, Ипсвич, ар)
Ян Замбурек (п, Виборг, ?)
Патрик Гуннарсон (в, Викинг, ?)
Жоэл Валенсия (п, Алькорон, ар)
Мадс Бидструп (п, Норшелланд, ар)

Вест Хэм

 

 

Вулверхэмптон

Чикиньо (п, Эшторил, 3,5 млн)
Чон Сан Бин (п, Сувон, 1,2 млн)
Хаяо Кавабэ (п, Грассхоппер, 600 тыс)

Адама Траоре (п, Барселона, ар)
Леонардо Кампанья (н, Майами, ар)
Хаяо Кавабэ (п, Грассхоппер, ар)
Чон Сан Бин (п, Грассхоппер, ар)

Кристал Пэлас

 

Якоб Монтес (п, РВДМ, ар)

Лестер


 

Филип Бенкович (з, Удинезе, са)

Ливерпуль

Луис Диас (п, Порту, 45 млн)
Рис Уильямс (з, Суонси, ва)
 

 

Лидс Юнайтед

 

Коди Драме (з, Кардифф, ар)

Манчестер Сити

 

Ферран Торрес (п, Барселона, 55 млн)
Патрик Робертс (п, Сандерленд, са)

Манчестер Юнайтед

Тахит Чонг (п, Бирмингем, ва)

 

Аксель Туанзебе (з, Наполи, ар за 600 тыс)
Антони Мартиаль (н, Валенсия, ар)
Амад Диалло (п, Рейнджерс, ар)

Норвич

    

Ньюкасл

Бруну Гимарайнс (п, Лион, 42,1 млн)
Крис Вуд (н, Бернли, 30 млн)
Киран Триппьер (з, Атлетико, 15 млн)
Мэттью Лонгстафф (п, Абердин, ва)


 

Саутгемптон

Вилли Кабальеро (в, Челси, са)

Сэм Маккуин (з, без клуба, зк)

Тоттенхэм

 

Джек Кларк (п, Сандерленд, ар)

Уотфорд

 Мадука Окойе (в, Спарта Р., 5 млн)
Самир (з, Удинезе, 5 млн)
Эде Кайембе (п, Эйпен, 4,7 млн)
Хассан Камара (з, Ницца, 4 млн)
Ясер Асприлья (п, Энвигадо, 3 млн)
Самуэль Калу (п, Бордо, 3 млн) 
 		 Мадука Окойе (в, Спарта Р., ар)
 

Челси

Кенеди (п, Фламенго, ва)
 

Льюис Бэкер (п, Сток Сити, ?)
Вилли Кабальеро (в, Саутгемптон, са)

Эвертон

Виталий Миколенко (з, Динамо Киев, 23,5 млн)
Натан Паттерсон (з, Рейнджерс, 14 млн)
Анвар Эль-Гази (п, Астон Вилла, ар)

Люка Динь (з, Астон Вилла, 30 млн)